LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 5-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | fasi calde in arrivo nel primo set

Il match tra Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev a Halle 2025 si infiamma: emozioni e colpi di scena si susseguono nel primo set. La tensione cresce con scambi intensi e risposte sorprendenti, mentre i campioni si sfidano con grinta e determinazione. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa battaglia mozzafiato! La partita è solo all’inizio e già ci regala emozioni da brivido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima e smash di Vavassori. 15-0 Vavassori cerca il dritto di Zverev, scelta buona. 5-5 Altra prima vincente di Zverev, al corpo di Vavassori. E sarà proprio Andrea a servire ora. 40-30 Zverev rimette le cose a posto con la prima sulla riga della T. 30-30 CHE RISPOSTA DI VAVASSORI! Dritto vincente sulla prima di Zverev! 30-15 Arriva l’ace di seconda di Zverev, un gran rischio fortunato per il tedesco. 15-15 Prima profonda di Zverev, Vavassori alza la palla, ma Melo intercetta il lob ed è smash vincente. 0-15 Gran punto guidato da Bolelli! Appena Zverev accorcia tira su Melo, poi ritira sul tedesco e si guadagna il punto! 5-4 BolelliVavassori, prima esterna del bolognese con Zverev che non controlla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev 5-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: fasi calde in arrivo nel primo set

