LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 3-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il brasiliano cancella quattro palle break agli azzurri

3-2 BolelliVavassori, smash andando all'indietro non facile per Andrea sul quale Zverev non ha tempo di fare molto, palla profonda. Si rimane senza break ad ora. 40-0 Ancora serve bene Bolelli. 30-0 Melo tenta di rispondere su Vavassori, ma non trova il campo. 15-0 Ricomincia il giro, scappa la risposta di Zverev sulla prima di Bolelli. 2-2 Altra prima sul rovescio di Bolelli, Zverev si arrampica per giocare lo smash vincente. Poco da fare in queste quattro occasioni. 40-40 DECIDING POINT: ancora una bella prima, stavolta esterna, di Melo. 30-40 UNA (+1) PALLA BREAK BOLELLIVAVASSORI: prima profonda di Melo, risponde in rete Bolelli.

