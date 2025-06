LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si inizia!

Benvenuti alla diretta live del match tra Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev all’ATP di Halle 2025! Il campo è acceso, le emozioni sono alle stelle: chi si aggiudicherà il primo set? Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale. La tensione cresce con ogni scambio, e ogni punto potrebbe essere quello decisivo. Si inizia ora: la sfida è aperta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Zverev cade dopo aver servito la prima, si rialza, tira come può di rovescio, ma a quel punto Vavassori chiude sulla zona di campo totalmente vuota. 40-15 Ci provano sia Melo che Zverev con gli smash, alla fine è però Vavassori a mandare la palla in rete. 30-15 Dritto in rete di Bolelli. 15-15 Prima di Zverev profonda, chiude Melo sopra la rete con la volée. 0-15 Ottima risposta profonda di Bolelli, che prende la rete sulla prima di Zverev, il quale poi sbaglia nel cercare di recuperare con il dritto. 1-0 BolelliVavassori, bravo Simone a colpire il dritto al volo su Zverev dopo la palla altissima di Melo in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev 1-0, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si inizia!

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Scopri dove seguire in diretta TV e streaming il match tra Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev all'ATP Halle 2025! Simone Bolelli e Andrea Vavassori, desiderosi di riscatto dopo una stagione sulla terra battuta, si preparano a sfidare i forti avversari sul campo in questa entusiasmante tappa sull’erba.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 17-6 HALLE Ore 13:00 Cobolli vs Fonseca Ore 15:30 Sinner vs Hanfmann Ore 16 doppio Bolelli-Vavassori Vs Melo-Zverev Ore 17:00 Sonego vs Struff BERLINO doppio Ore 14:30 Errani-Paolini Vai su Facebook

Sorteggiato il tabellone di doppio del 500 di Halle, dove saranno presenti 2 coppie tutte azzurre: #Bolelli/#Vavassori, campioni in carica, esordiranno contro la coppia Melo/Zverev, mentre l’altra coppia azzurra, formata da #Sinner e #Sonego, se la vedrà con K Vai su X

