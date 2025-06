LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | tra poco il debutto di Jacobs nelle batterie

Benvenuti alla spettacolare live coverage dei Paavo Nurmi Games 2025 a Turku! Tra poche ore, il grande atteso debutto di Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri maschili, dopo aver superato recenti problemi fisici. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e risultati, perché questa competizione promette di regalarci momenti indimenticabili di atletica di livello mondiale. Non perdete neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:36 Ci avviciniamo alle batterie dei 100 metri femminili, seguite poi dalle maschili in cui ci sarà Marcell Jacobs. Il campione olimpico di Tokyo esordirà ufficialmente dopo aver smaltito i recenti problemi fisici. 17:32 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dei Paavo Nurmi Games, classico Meeting che va in scena a Turku (Finlandia). Diverse gare già concluse nel corso del pomeriggio, ma gli eventi principali stanno per cominciare. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Turku 2025. Nella città finlandese spazio ad una serata di grande atletica con numerosi protagonisti di livello internazionale che animeranno le gare in programma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Turku 2025 in DIRETTA: tra poco il debutto di Jacobs nelle batterie

