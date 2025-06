LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | tempo alto per Jacobs in finale per il rotto della cuffia

Sei appassionato di atletica? Non perdere gli aggiornamenti live dal Meeting di Turku 2025, dove momenti di grande suspense si susseguono: Jacobs protagonista in finale con un tempo altissimo, e le emozioni del salto in lungo maschile tra Furlani, Adcock e gli altri campioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:22 Primo errore a 4.41 per Elisa Molinarolo. 18:21 Questi i protagonisti della gara di salto in lungo maschile: Furlani (ITA), Adcock (AUS), Gayle (JAM), Montler (SWE), Salminen (FIN), Pulli (FIN), Vehmaa (FIN), Eglisson (ISL) 18:18 Doppietta tedesca con Frederik Ruppert che taglia il traguardo in 8:10.39 superando il connazionale Bebendorf (8:11.52). Terza posizione per il marocchino Ben Yazie (8:14.05). 18:15 Fasi finali della gara dei 3000 siepi. Alle 18.20 via anche al salto in lungo maschile con Mattia Furlani! 18:11 Finale dei 100 metri maschili prevista alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Turku 2025 in DIRETTA: tempo alto per Jacobs, in finale per il rotto della cuffia

