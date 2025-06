LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | Jacobs preoccupa Tempo alto in batteria in finale si rialza

Resta in diretta dal Meeting di Turku 2025, dove le emozioni sono alle stelle e i protagonisti si sfidano con determinazione. Tra sorprese e colpi di scena, il clima di competizione infiamma gli eventi, con atleti come Jacobs pronti a risplendere nonostante qualche preoccupazione. Clicca qui per aggiornare la diretta e vivere ogni istante della manifestazione, perché ogni secondo può portare alla vittoria o alla svolta decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:19 In pista il programma prosegue con i 1500 metri piani maschili. Questo l’elenco dei partecipanti: Philibert-Thibout (CAN), Rinne (FIN), Mornet (FRA), Girma (ETH), Sasinek (CZE), Baltus (NED), Keen (GBR), Coscoran (IRL), Nordas (NOR), Doyle (IRL), Ben (ESP), Tshite (RSA), Komen (KEN), Rudolf (SLO) 19:17 Stessa sorte anche per Furlani, che resta dunque al comando a due salti dal termine. 19:16 Nullo per l’australiano Adcock. 19:14 Quarto balzo per Adcock e Furlani. Vediamo se qualcuno dei due riuscirĂ a migliorarsi. 19:10 L’azzurro dovrĂ analizzare le cause di questa inattesa prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Turku 2025 in DIRETTA: Jacobs preoccupa. Tempo alto in batteria, in finale si rialza

