LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | in gara Mattia Furlani Alle 19.00 la finale di Marcell Jacobs

Se sei appassionato di atletica e non vuoi perderti nemmeno un istante del Live Meeting di Turku 2025, sei nel posto giusto! Dalle batterie dei 110 hs alle emozionanti finali di Marcell Jacobs e Mattia Furlani, ogni aggiornamento è a portata di clic. Resta sintonizzato per vivere in tempo reale tutta l'energia e le emozioni di questa grande manifestazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 Secondo errore di Elisa Molinarolo a 4.41. 18:26 In pista è il momento delle batterie dei 110 hs maschili. Questa la startlis della heat n.1: Jarvinen (FIN), Mordi (GER), Lakka FINKuusiniemi (FIN), Rodrigues (BRA), Edwards Jr (USA), Beard (USA), Peltola (FIN) 18:24 8.00 per l’australiano Liam Adcock. C’è subito il duello tra i due. 18:23 Arriva il primo balzo di Mattia Furlani, che prende benissimo la pedana e porta a casa un iniziale 8.02 con un metro di vento a favore. 18:22 Primo errore a 4.41 per Elisa Molinarolo. 18:21 Questi i protagonisti della gara di salto in lungo maschile: Furlani (ITA), Adcock (AUS), Gayle (JAM), Montler (SWE), Salminen (FIN), Pulli (FIN), Vehmaa (FIN), Eglisson (ISL) 18:18 Doppietta tedesca con Frederik Ruppert che taglia il traguardo in 8:10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Turku 2025 in DIRETTA: in gara Mattia Furlani. Alle 19.00 la finale di Marcell Jacobs

UN MEETING DA FAVOLA Il debutto all'aperto del campione europeo nei 100 metri e il salto in lungo del nostro bronzo olimpico… A Turku c'è un appuntamento internazionale semplicemente imperdibile! Marcell Jacobs e Mattia Furlani sono le stelle di u

Nel meeting finlandese il velocista azzurro non entusiasma nella batteria ma potrebbe rifarsi nella finale.