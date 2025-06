LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | il ritorno di Marcell Jacobs! C’è Mattia Furlani

Benvenuti alla diretta del Meeting di Turku 2025, un evento imperdibile nel cuore dell’atletica internazionale! Questa serata promette emozioni con grandi protagonisti, tra cui il ritorno di Marcell Jacobs e l’esordio stagionale di Mattia Furlani. Restate con noi per seguire ogni movimento e scoprire i risultati in tempo reale di questa spettacolare manifestazione sportiva. Tanti spettatori attesi: non perdete nemmeno un istante di questa memorabile notte di atletica!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Turku 2025. Nella città finlandese spazio ad una serata di grande atletica con numerosi protagonisti di livello internazionale che animeranno le gare in programma. Tanti anche gli alfieri dell'atletica italiana con l'esordio stagionale sui 100 di Marcell Jacobs ed una nuova occasione per Mattia Furlani. Il campione Olimpico di Tokyo 2020 torna in gara dopo aver smaltito i recenti problemi fisici. Jacobs ha peraltro annunciato la sua iniziale programmazione estiva che lo proietterà ai Mondiali che si disputeranno a settembre nella metropoli nipponica.

In questa notizia si parla di: atletica - diretta - meeting - turku

