Litigò con un agente | così un ex comandante dei vigili è stato arrestato per corruzione e altri reati

Un ex comandante dei vigili di Mondragone, David Bonuglia, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordine del giudice nell’ambito di un’inchiesta che scuote la provincia di Caserta. Le accuse, gravissime e aggravate dal ruolo pubblico ricoperto, includono concussione, corruzione e peculato. Un caso che solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni locali, gettando luce su un sistema ormai sotto scrutinio serrato.

È finito agli arresti domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’ex comandante della Polizia locale di Mondragone in provincia di Caserta, David Bonuglia. Le accuse degli inquirenti sono aggravate dalla funzione di pubblico ufficiale: peculato, concussione, corruzione, falso e violenza privata. Secondo le indagini condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo di Caserta, Bonuglia, sospeso dal servizio a febbraio per cinque mesi, avrebbe approfittato del proprio ruolo per ottenere una serie di vantaggi personali nell’ambito di un “sistema” che vede indagate 23 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it