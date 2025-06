Litiga per le patatine e viene cacciato via dall’aereo | la storia dell’attore Elunico Hazaver è virale – IL VIDEO

Una lite scoppiata per delle patatine Pringles ha catturato l'attenzione di tutti: il video dell'incidente con l'attore Elunico Hazaver, alias Mustafa Denizkan, è diventato virale in poche ore. Ma cosa è realmente successo a bordo di quell'aereo? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere il web e come Hazaver abbia risposto alle accuse infondate.

L’attore conosciuto nell’ambiente dello spettacolo come Elunico Hazaver (il vero nome è Mustafa Denizkan ) è stato al centro di un video diventato virale. Sembra, infatti, che l’uomo, in seguito ad un litigio per le patatine Pringles, sia stato cacciato dal personale di bordo di un aereo perché è andato in escandescenza. Hazaver, come riporta il Mirror, però ha smentito le voci che lo etichettavano come un passeggero “aggressivo, ubriaco e pericoloso” del volo LS721, dichiarando che la sua espulsione era dovuta a una discussione per una confezione di Pringles. Nonostante la versione di Denizkan, la compagnia low cost Jet2 rimane ferma nella sua posizione, rilasciando una dichiarazione in cui condanna le sue azioni definendole “ un catalogo di comportamenti vergognosi e aggressivi nei confronti di clienti e colleghi”, che gli è costato il veto a vita sui voli con loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it