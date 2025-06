Lite Barillari-Depardieu giudice propone accordo fra parti

Un nuovo capitolo si apre nel controverso caso che vede Gerard Depardieu e Rino Barillari protagonisti. Oggi, il giudice ha proposto un accordo tra le parti, mentre il paparazzo si appresta a testimoniare in aula. La tensione si fa palpabile tra le parti coinvolte in questa intricata vicenda giudiziaria, che promette di svelare molti dettagli ancora nascosti, lasciando tutti in attesa di una decisione definitiva.

(Adnkronos) – Sarà sentito in aula Rino Barillari, costituitosi parte civile oggi nel processo che vede imputato Gerard Depardieu per lesioni nell’ambito della lite avvenuta il 20 maggio dello scorso anno all’Harry’s Bar di via Veneto, a Roma. L’attore, che si trovava con la sua compagna, è accusato di aver colpito il ‘Re dei Paparazzi’ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

