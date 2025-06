L'Italia Under 21 pareggia contro la Spagna è seconda nel girone | chi affronterà ai quarti

Un’Italia Under 21 in grande forma conquista un prezioso pareggio contro la temibile Spagna, grazie a un gol di Pisilli che infiamma il finale. Con questa prestazione, gli Azzurrini si assicurano il primo posto nel girone e si preparano ad affrontare i quarti di finale con fiducia. Un risultato che rafforza le speranze di un percorso europeo da protagonista. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante fase a gironi.

Il gol di Pisilli regala all'Italia Under 21 il pareggio contro la Spagna agli Europei: gli Azzurrini, già qualificati ai quarti, chiudono la fase a gironi da imbattuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

