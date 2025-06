L’Italia riparte da Hong Kong in VNL femminile | quattro sfide per allungare la striscia vincente

L’Italia riparte da Hong Kong alla Volleyball Nations League femminile, determinata a prolungare la sua striscia vincente. Dopo un avvio convincente nella prima settimana, le campionesse olimpiche sono pronte ad affrontare quattro sfide cruciali contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina. Il percorso delle ragazze di Julio Velasco si fa ancora più entusiasmante, con l’obiettivo di consolidare il loro successo e avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. La sfida è aperta: si parte!

Dopo il convincente avvio nella prima settimana, l’ Italia campione olimpica è sbarcata in Cina per affrontare la seconda fase della Volleyball Nations League 2025. Alle prime luci del mattino di lunedì, la nazionale azzurra è atterrata all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove da mercoledì 18 giugno prenderà il via la Pool 5. Il cammino delle ragazze di Julio Velasco ripartirà contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina, in un blocco quasi tutto asiatico che promette spettacolo e nuovi spunti di crescita per il gruppo tricolore. La squadra arriva all’appuntamento con un bottino immacolato: 18 vittorie consecutive in gare ufficiali, con l’ultima sconfitta che risale addirittura al 1° giugno 2024, quando l’Italia si arrese al Brasile al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it