L’Italia pareggia con la Spagna agli Europei Under 21 | gol di Pisilli attesa per l’avversaria dei quarti

L’Italia Under 21 conquista un prezioso pareggio contro la Spagna, rispettando le attese e dimostrando carattere. Con un gol di Pisilli, gli azzurrini mantengono il passo nel girone e alimentano l’entusiasmo per i prossimi quarti di finale. Dopo aver battuto Romania e Slovacchia, questa sfida testimonia la crescita e il talento dei giovani italiani. Ora, l’attesa si concentra sull’avversaria che affronteranno: scopriamo insieme chi sarà la loro prossima sfida.

L’Italia ha pareggiato con la Spagna per 1-1 nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio: dopo i successi di misura ottenuti contro Romania e Slovacchia, gli azzurri hanno tenuto testa alla corazzata iberica (entrambe le formazioni sono scese in campo prive di diversi titolari per scelta tecnica). I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno subito la prima rete di questa rassegna continentale per opera di Jesus Rodriguez al 53?, ma sei minuti più tardi ha riacciuffato i campioni in carica con una bella stoccata di Pisilli. L’Italia ha concluso al secondo posto in classifica con sette punti, gli stessi della Spagna: scontro diretto pareggiato e identica differenza reti (+2), a risultare decisivo è stato il maggior numero di gol segnati (sei contro tre). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia pareggia con la Spagna agli Europei Under 21: gol di Pisilli, attesa per l’avversaria dei quarti

In questa notizia si parla di: italia - spagna - europei - under

La Spagna taglia l’orario di lavoro, l’Italia è pronta? - La Spagna ha avviato una riduzione dell'orario di lavoro, e l'Italia si prepara a seguire questo esempio.

Europei Under 21, #SpagnaItalia: le formazioni ufficiali. #Pisilli dal 1', #Baldanzi in panchina #ASRoma Vai su X

EUROPEI UNDER 21 - MARTEDì - ore 21:00 ITALIA vs SPAGNA Vai su Facebook

Italia - Spagna Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Spagna-Italia Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni; Calcio in tv: Europei under 21, Italia-Spagna.

Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: termina a reti bianche il primo tempo - Diretta Live della sfida interessante tra Italia e Spagna, valevole per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione. Da sport.virgilio.it

Pagelle Spagna-Italia U21 1-1: super Pisilli non basta per il primato, ok Ghilardi, Kayode e Turicchia soffrono - 1 top e flop: Pisilli risponde al vantaggio di Rodriguez, ma non basta per la vetta. Scrive sport.virgilio.it