L' Italia intera si è stretta intorno a Carlo e intorno a noi non siamo rimasti soli

L’Italia intera si stringe con affetto e rispetto attorno a Carlo e alle sue famiglie, ricordando il valoroso carabiniere che ha sacrificato la vita per la sicurezza di tutti noi. In questi giorni di dolore, il suo esempio ci ispira a non dimenticare il valore del coraggio e della dedizione. Condividiamo qui un messaggio che testimonia l’amore e la gratitudine di una comunità unita nel ricordo.

Pubblichiamo di seguito un messaggio da parte dei familiari del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a seguito di un conflitto a fuoco nelle campagne di Francavilla Fontana In questi giorni che ci hanno cambiati per sempre, ci siamo trovati in un silenzio fatto di assenze.

