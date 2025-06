L' istituto Panetta dopo il sequestro e la confisca torna di proprietà della Metrocity

L’Istituto Panetta, simbolo di cultura e tradizione a Locri, torna sotto la proprietà della Metrocity dopo un lungo iter giudiziario. L’edificio, storico punto di riferimento per l’arte e l’educazione locale, ha superato il sequestro e la confisca del 2017 grazie alla conclusione positiva del procedimento legale. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per il patrimonio culturale della città, che ora può guardare al futuro con rinnovata fiducia e speranza.

