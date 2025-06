Liste d’attesa e screening oncologici La Lombardia mette 60,8 milioni per 7 milioni di appuntamenti in più

In Lombardia, un investimento di oltre 60,8 milioni di euro mira a rivoluzionare il sistema sanitario, garantendo circa sette milioni di visite ed esami in più entro la fine del 2025. Con un piano ambizioso e mirato, la regione si impegna a ridurre le liste d’attesa e potenziare gli screening oncologici, offrendo ai cittadini un servizio più efficiente e tempestivo. Un passo deciso verso un sistema sanitario più forte e accessibile.

Più di 60,8 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa, offrendo circa sette milioni di visite ed esami in più col servizio sanitario nazionale nei cinque mesi e mezzo che ci separano dalla fine del 2025. Ieri la Regione, con una delibera che "conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la programmazione sanitaria", dice l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il piano operativo su come saranno spesi. Ai privati accreditati andranno venti milioni di cui fino a 1,6 destinati agli screening oncologici per offrirli a più del 95% della platea interessata (donne dai 45 ai 74 anni per il tumore della mammella, dai 25 ai 29 e dai 47 ai 64 per quello della cervice uterina e adulti dai 50 ai 74 per il colon retto) e garantire tempi certi per gli approfondimenti in caso di test positivi (eco mammaria e altri eventuali esami entro 28 giorni, colposcopia entro 45 e colonscopia entro 30).

