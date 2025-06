L' Isola soccombe a Jennifer Lopez buon esordio per Filorosso

La sfida tra televisione e intrattenimento ieri sera ha regalato emozioni e sorprese: mentre Rai1 con "Un amore a 5 stelle" conquista il cuore di oltre 2,7 milioni di spettatori, Canale 5 con "L'Isola dei Famosi" mantiene vivo l’interesse del pubblico, attestandosi su circa 1,8 milioni. Un'esordio promettente per Filorosso e un merito che rende la serata televisiva ancora più avvincente. Ma come si evolverà questa sfida tra grandi protagonisti?

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 16 giugno 2025, vedono in prime time su Rai1 il film Un amore a 5 stelle con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes conquistare il 17.1% pari a una media di 2.749.000 spettatori. Su Canale5 l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli (e con ospite, fra gli altri, Selvaggia Lucarelli), ha invece siglato una media di 1.779.000 individui all'ascolto pari a uno share del 14.9%. Su Rai2, la miniserie thriller francese La casa dei misteri ha calamitato una media di 688.000 appassionati pari al 4.2% di share. Su Italia1 il Mondiale per Club con la vittoria del Chelsea sul Los Angeles FC per 2 a 0 ha siglato un netto di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it