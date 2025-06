L' isola dei famosi pagelle settima puntata | Mirko non scherza col riso degli altri 8 i dubbi sul voto 4

L'Isola dei Famosi torna in onda con la sua settima puntata, tra critiche e attese. Mirko continua a non scherzare col riso degli altri, mentre i dubbi sul suo voto si fanno sempre più insistenti. Con Selvaggia Lucarelli in studio, il programma si mantiene stabile, ma senza grandi emozioni o sorprese. La domanda resta: riuscirà questa edizione a risalire la china o si accontenterà di un pubblico fedele?

Nonostante la presenza di Selvaggia Lucarelli in studio, L'isola continua a mantenersi a galla senza impegno e senza guizzi, mentre pure Simona Ventura sembra aver tirato i remi in barca L'isola dei famosi non guadagna pubblico alla sua settima puntata, ma - e questa è la buona notizia - neppure lo perde. Chissà se Canale 5 sperava davvero di recuperare qualche spettatore in più di lunedì sera, con l'annunciata presenza di Selvaggia Lucarelli in studio. Così non è stato, ma, visto l'andamento dei reality nell'ultimo anno, totalizzare quasi 1,8 milioni di spettatori e il 14,9% di share ormai non è più un problema (si è fatto davvero di peggio). 🔗 Leggi su Movieplayer.it