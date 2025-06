L' Isola dei Famosi Mario Adinolfi alla figlia Clara | Papà ce la sta facendo spero anche tu

Mario Adinolfi, in gara a L'Isola dei Famosi, ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore rivolgendosi con emozione alla figlia Clara e chiamando sua moglie, sacrificando due porzioni di riso del gruppo. In un momento di forte introspezione, il suo gesto simbolico racconta quanto sia importante il sostegno familiare anche lontano da casa. Mario...

Mario Adinolfi, in gara a L'Isola dei Famosi, si rivolge con emozione alla figlia Clara e videochiama sua moglie, sacrificando due porzioni di riso del gruppo. Ieri, 16 giugno, durante il settimo appuntamento de L'Isola dei Famosi, alcuni concorrenti hanno avuto la fortuna di riabbracciare i propri cari, arrivati in Honduras per sostenerli. Altri, invece, come Mario Adinolfi, hanno comunicato con i loro familiari tramite videochiamata. Mario Adinolfi rivede sua moglie Il giornalista e politico ha scelto di parlare con la donna pi√Ļ importante per lui, nonostante questa decisione comportasse una penalit√† per l'intero gruppo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it