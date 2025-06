L’Isola dei Famosi gli ascolti della puntata di lunedì 16 giugno | ecco come è andata

L’Isola dei Famosi continua a sfidare le aspettative, con ascolti in leggero calo nella settima puntata del 16 giugno. Nonostante l’eliminazione di Chiara Balestrieri e i momenti di tensione, gli spettatori restano fedeli, ma il pubblico sembra aver perso un po’ di entusiasmo. Quali nuovi colpi di scena attenderanno i naufraghi e i telespettatori nelle prossime settimane? È ancora presto per dirlo, ma l’isola promette di riservare sorprese sorprendenti.

La settima puntata de " L'Isola dei Famosi ", in onda di lunedì, non ha registrato miglioramenti in termini di ascolti televisivi. La share si è fermata al 14.9% (risultato simile a quello della puntata di mercoledì 11 giugno ), con un ascolto medio di 1.779.000 spettatori. Durante la puntata c'è stata l'eliminazione al televoto della naufraga Chiara Balestrieri, che non ha accettato la proposta di restare sulla cosidetta "Ultima Spiaggia". Alcuni concorrenti hanno potuto incontrare un proprio caro, in collegamento o lì in Honduras. Tra gli ospiti in studio, vi era anche Selvaggia Lucarelli. Ascolti TV della prima serata di lunedì 16 giugno.