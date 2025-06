L' isola dei famosi eliminata e nominati del 16 giugno | Mirko premiato dal pubblico ma punito da Omar

Nella settima puntata de L'Isola dei Famosi, il televoto ha consacrato Mirko Frezza come favorito dal pubblico, premiandolo con oltre il 52% dei voti. Tuttavia, Omar Fantini, il leader dell'isola, ha scelto di nominarlo strategicamente, alimentando tensioni e colpi di scena. Tra emozioni, confronti e commenti pungenti di Selvaggia Lucarelli, la serata si è rivelata ricca di suspense e sorprese. La dinamica tra premi e punizioni continua a tenere tutti col fiato sospeso...

Nella puntata del 16 giugno de L'Isola dei Famosi il pubblico ha premiato Mirko Frezza con oltre il 52?% dei voti ma il leader Omar Fantini lo ha strategicamente nominato La settima puntata de L'Isola dei Famosi ha regalato emozioni, tensioni e colpi di scena, in perfetto stile reality. A rendere ancora più movimentata la serata ci ha pensato la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli, con i suoi commenti taglienti, e l'arrivo in Honduras dei parenti di cinque naufraghi, pronti a dare manforte ai loro cari tra emozione e lacrime. Ma come sempre, il cuore pulsante della trasmissione è stato il verdetto del televoto e le successive nomination, che anche stavolta sono state palesi, con i nomi scritti sulla lavagnetta: una scelta voluta per generare dinamiche e alimentare le .