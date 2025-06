L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo Italy for Movies Award

L’Ischia Film Festival 2025 segna un importante passo avanti con il debutto dell’“Italy for Movies Award”, una nuova iniziativa destinata a valorizzare le location e le produzioni italiane nel panorama mondiale. Questa collaborazione strategica tra il festival, la piattaforma Italia for Movies, il Ministero della Cultura e Cinecittà, promette di elevare il cinema italiano a nuovi livelli di riconoscimento e visibilità. Un’occasione imperdibile per celebrare l’eccellenza del nostro cinema su scala globale.

Roma, 17 giu. (askanews) – L’Ischia Film Festival annuncia l’avvio di una nuova e significativa collaborazione con Italy for Movies, la piattaforma ufficiale per la promozione delle location e delle produzioni audiovisive in Italia, promossa dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e realizzata da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions. Da questa prestigiosa sinergia nasce l'”Italy for Movies Award” un riconoscimento speciale che punta a valorizzare l’eccellenza produttiva italiana e l’impatto che il comparto audiovisivo esercita sulla promozione del territorio, sulla crescita del cineturismo e sull’attrazione di investimenti culturali ed economici nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: film - ischia - festival - italy

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

Catherine Hardwicke, celebre regista statunitense, è stata nominata Presidente della 22ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, che si terrà dal 6 al 13 luglio 2025. L’annuncio arriva da Tony Renis, co-fondatore della manifestazione che da... Vai su X

Sette titoli, tra potenza del linguaggio e delicatezza poetica, danno forma al concorso principale della 23ª edizione Scopri i #lungometraggi in concorso qui: https://www.ischiafilmfestival.it/index.php/it/press/latest-news/1092-la-forza-dei-luoghi-per-ricordarci-ch Vai su Facebook

