L’Iran vuole l’atomica? Perché nessuno parla delle 90 testate nucleari di Israele?

L’Iran brama l’atomica, ma il mondo tace sulle 90 testate nucleari di Israele. Mentre Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina trasparenza e accordi regolano i loro arsenali, Israele resta avvolto nel mistero. Perché questo silenzio? E quale impatto ha sulla stabilità globale? La questione nucleare israeliana merita attenzione, perché il suo peso potrebbe cambiare gli equilibri di potere internazionali.

di Eugenio Lanza Stati Uniti d'America, Russia (allora U), Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord. Questi i Paesi dotati di armamenti atomici. I primi cinque hanno aderito al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), gli altri no. Ma di tutti conosciamo l'entità e la potenza degli arsenali, con forbici d'errore più o meno ampie. E poi c'è un intruso: Israele. Lo Stato d'Israele è notoriamente dotato della bomba. Parliamo di almeno 90 testate nucleari, ma potrebbero essere molte di più. Ma cosa distingue Tel Aviv dagli altri otto Paesi nucleari? Il fatto che essa, non solo abbia rigettato il TNP come Nuova Delhi, Islamabad e Pyongyang, ma si sia spinta molto più in là.

