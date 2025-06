L'Iran prepara missili nucleari per colpire l'Europa | come funziona la propaganda di Israele su YouTube

Un'inquietante campagna di propaganda si snoda su YouTube, dove Israele sta cercando di plasmare l’opinione pubblica italiana. Dallo sforzo di promuovere artisti internazionali alle fake news sugli aiuti a Gaza, ogni mossa mira a giustificare le azioni militari contro l’Iran. Ma come funziona realmente questa strategia di influenza? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata manipolazione.

Israele da mesi promuove una campagna di propaganda in Italia attraverso diversi canali, a partire da YouTube. L'obiettivo è influenzare la percezione del pubblico. Dai dati di Google Ads abbiamo visto che un'agenzia legata al governo di Israele ha pagato per promuovere la cantante Yuval Raphael all'Eurovision, per diffondere video fake sugli aiuti a Gaza e ora per giustificare al pubblico italiano gli attacchi all'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

