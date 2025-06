L’Iran attacca Israele di notte per nascondere la sua debolezza e per giocare sul fattore dello spavento

sue azioni vengano contrastate efficacemente, sfruttando il buio per nascondere le proprie fragilità e instillare paura. Questa tattica, sottile ma potente, rivela come il gioco psicologico possa essere un'arma altrettanto efficace delle capacità militari, lasciando il mondo a chiedersi fino a quando questa strategia potrà continuare a funzionare. Le implicazioni di questa dinamica sono vaste e destinate a influenzare gli equilibri regionali e globali.

L'Iran sta cercando di battere Israele usando un fattore psicologico. Secondo un'analisi del Jerusalem post, c'è un motivo specifico dietro gli attacchi missilistici lanciati nella notte da Teheran verso lo Stato ebraico. Si tratta di una strategia capace di combinare le esigenze operative, i limiti tecnologici e un tentativo di incrementare l'impatto "mentale" sul nemico. Col favore delle tenebre, l'Iran riesce a ridurre la probabilità che le sue postazioni vengano scoperte dai satelliti spia e dai velivoli di sorveglianza nemici. Ma non solo, perché molti missili a lungo raggio iraniani, come gli Shahab, richiedono processi di rifornimento difficili e pericolosi, che li rendono vulnerabili se condotti alla luce del sole.

