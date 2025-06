L’Iran | Abbattuto F-35 israeliano la Cnn | Teheran non lavorava all’atomica

In un clima di tensione crescente, l’ultimo episodio scuote il Medio Oriente: secondo la CNN, l’Iran avrebbe abbattuto un F-35 israeliano, alimentando nuovi dubbi sulla reale intenzione di Teheran riguardo al suo programma nucleare. Mentre le operazioni militari proseguono, il mondo resta in attesa di chiarimenti su questa intricata escalation. La domanda che rimane aperta è: quali saranno le prossime mosse in questo scenario instabile?

Continuano le operazioni sullo scenario di guerra, i dubbi dell'intelligence Usa secondo Cnn

L'Idf smentisce l'Iran, 'nessun caccia è stato abbattuto' - Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, ma l’IDF smentisce categoricamente le accuse iraniane di aver abbattuto caccia israeliani.

Il premier israeliano: "Noi colpiamo gli obiettivi del regime, l'Iran prende di mira i nostri civili". Ma secondo Teheran, almeno 45 donne e bambini avrebbero perso la vita negli ultimi raid dell'Idf

Media, raid d'Israele su Teheran e autostrada per Qom. Mentre l'Iran rivendica abbattimento di 9 droni, incluso uno Usa

Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - L'Iran respinge le conclusioni del G7: Israele è l'aggressore. Teheran sollecita l'Onu a condannare il governo Netanyahu; Dall'Iran nuova ondata di missili verso Tel Aviv e Haifa. Teheran: Avanti fino all'alba; Le notizie del 16 giugno sulla guerra tra Israele e Iran.

Teheran: «Abbattuto F-35 israeliano», «colpito quartier generale del Mossad» - Richiamato il personale sanitario in vista di una possibile escalation del conflitto. Da tio.ch

Medio Oriente: Abbattuto un F-35 israeliano. Trump: 'Potrei inviare Witcoff o Vance a parlare con l'Iran' - l'Idf fa sapere di aver eliminato il comandante dell'esercito Ali Shadmani: il suo predecessore era stato ucciso da Israele la settimana scor