Trasformando le giornate in una vera e propria sfida, l’infestazione di mosche a Pontedera sta creando disagi insostenibili in alcune zone, come I Fabbri di Treggiaia. Dopo aver escluso un collegamento diretto con la vicina stalla, si cerca di fare chiarezza sulle cause di questa invasione improvvisa. Ora più che mai, è fondamentale intervenire tempestivamente per ripristinare la normalità e restituire serenità alla comunità.

Pontedera, 17 giugno 2025 - “Non ci sono evidenze tra la vicina stalla e l’invasione di mosche che è arrivata a I Fabbri di Treggiaia”. Un primo passo per capire le cause ed intervenire per debellare l’infestazione di insetti che nelle ultime settimane sta coinvolgendo I Fabbri, che già negli anni passati si è trovata alle prese con forti maleodoranze. Al posto delle maleodoranze, quest’anno si sono presentate migliaia di mosche che stanno invadendo le abitazioni, scatenando la rabbia dei residenti. “Sono arrivate pian piano qualche settimana fa, ora la situazione è invivibile” la rabbia dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’invasione di mosche. Pontedera, alcune zone sotto assedio: “Non facciamo vita”

