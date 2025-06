L'intervista di Minoli a Netanyahu del 1986 è un documento storico incredibile se guardato con gli occhi di oggi

L’intervista di Minoli a Netanyahu del 1986 è un documento storico sorprendente, che rivela molte sfumature del presente in Medio Oriente. Riapparso dagli archivi di RaiPlay, questo faccia a faccia con il futuro premier israeliano ci permette di comprendere meglio le radici delle tensioni odierne a Gaza e non solo. Un’occasione unica per riflettere sul passato e il suo influsso sul presente. Continua a leggere.

Dagli archivi di RaiPlay riemerge il faccia a faccia a Mixer con l'attuale premier israeliano, allora 38enne, dalle cui parole è possibile capire molto di quello che sta accadendo oggi in Medio Oriente e a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: intervista - minoli - netanyahu - documento

L'intervista di Minoli a Netanyahu del 1986 è un documento storico incredibile se guardato con gli occhi di oggi.

L’intervista di Minoli a Netanyahu del 1986 è un documento storico incredibile se guardato con gli occhi di oggi - Dagli archivi di RaiPlay riemerge il faccia a faccia a Mixer con l'attuale premier israeliano, allora 38enne, dalle cui parole è possibile capire molto ... Da fanpage.it

Netanyahu, l'intervista dell'86 e la profezia sui terroristi (quando Hamas ancora non esisteva) - Diventa virale un’intervista del 1986 rilasciata a Mixer da un giovane Netanyahu: duro contro Arafat e i media, nega che Israele voglia la guerra e accusa i terroristi di colpire civili di proposito ... msn.com scrive