L' intersezionalità del Pride è come la catena di affetti di Amici miei

l'intersezionalità del Pride, come la catena di affetti dei miei amici, rivela un intreccio complesso di identità e discriminazioni. Ricordo la scena di "Amici miei" in cui il professor Sassaroli, con pungente realismo, spiega all’architetto Melandri tutto il "block" di implicazioni di una relazione extraconiugale. Un monito che ci invita a riflettere su come le diverse dimensioni dell’identità si intreccino e influenzino le nostre vite e battaglie.

Voglio dare per scontato che i lettori del Bi e il Ba conoscano a memoria la scena di Amici miei in cui il professor Sassaroli rifila al povero architetto Melandri, che è diventato amante di sua moglie, "tutto il blocco" che la messa in regola di quella relazione extraconiugale implica: l'affido esclusivo delle due bambine, la governante tedesca con un contratto blindato, il gigantesco e famelico sanbernardo Birillo. "Vede, architetto, è tutta una catena di affetti che né io né lei possiamo spezzare". A giudicare dalle fotografie del Roma Pride – e di tutte le manifestazioni affini degli ultimi anni – chi decide di scendere in piazza deve sottoscrivere condizioni non meno onerose.

