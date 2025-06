L’Inter sfida il Monterrey | cancellare Monaco e vetrina Oaktree – CdS

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia, sfidando il Monterrey nel debutto mondiale al Rose Bowl di Pasadena. Una partita che non è solo una chance di vittoria, ma anche l’occasione per lasciarsi alle spalle le ombre di Monaco e catturare l’attenzione di Oaktree, con sede a Los Angeles. La prima Inter di Chivu è pronta a brillare: la sfida inizia ora.

L’Inter nella notte italiana (ore 3.00) sfida i messicani del Monterrey nella partita di esordio al Mondiale per Club. Serve una grande prova per dimenticare Monaco di Baviera e per mettersi in luce davanti ad Oaktree, che proprio a Los Angeles ha la sua sede. CANCELLARE – Al Rose Bowl di Pasadena, scenderà in campo la prima Inter di Cristian Chivu. La nuova era sta per avere inizio. D’altronde la finale di Monaco di Baviera ha spazzato via quattro anni di lavoro e messo fine alla gestione Simone Inzaghi. Ora ne inizia un’altra e occorre immediatamente rialzare la china per dimenticare quanto di brutto è successo il 31 maggio in Germania. 🔗 Leggi su Inter-news.it