L’Inter forse non lo sa ma ha già ora un problema di ticketing

L’Inter potrebbe non rendersene conto, ma sta affrontando un problema di ticketing che rischia di mettere a repentaglio la prossima stagione. Le strategie messe in atto finora sono ormai obsolete e, se non rivisitate, potrebbero portare a complicazioni ben più gravi, influendo anche sul bilancio societario. È quindi il momento di intervenire prima che la situazione sfugga di mano, perché la gestione dei biglietti rappresenta un aspetto cruciale per il futuro nerazzurro.

L’Inter in vista della prossima stagione deve porsi qualche domanda sulla gestione dei biglietti. Quanto fatto negli ultimi anni infatti non è più applicabile, e se portato avanti causerà inevitabilmente problemi maggiori. PROBLEMA IN ARRIVO – All’orizzonte nel mondo Inter sta già arrivando un problema. Una questione che può sembrare secondaria, ma ha un suo peso anche a livello di bilancio della società. Parliamo della questione biglietti. Del prezzo dei biglietti. Che poi diventa un problema di presenze allo stadio. Una tematica che negli ultimi anni ha viaggiato sempre sugli stessi binari, di fatto col pilota automatico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter (forse) non lo sa, ma ha già ora un problema di ticketing

In questa notizia si parla di: inter - problema - forse - ticketing

Inter e Napoli di venerdì a rischio? Non hanno considerato un problema enorme - Venerdì sera, le sfide Napoli-Cagliari e Como-Inter risultano a rischio a causa di un problema non trascurabile.

COMUNICATO CURVA NORD "A meno di una settimana dalla finale di Champions League, ci ritroviamo a scrivere queste righe pieni di delusione e rabbia. Abbiamo vissuto un'intera stagione come vittime sacrificali, colpiti ingiustamente da società, polizia Vai su Facebook

Inter: ieri c’è stato un problema mai visto prima - Andrea Ranocchia a Pressing ha parlato di derby focalizzandosi sui problemi che sta evidenziando l’Inter ... Riporta msn.com

“In questa stagione l’Inter ha un problema, forse è incapacità psicologica”: Aldo Serena commenta la sconfitta con la Juventus - Secondo Serena, si tratta di un film già visto per i nerazzurri: “In questa stagione l’Inter, forse anche per l ... Secondo ilfattoquotidiano.it