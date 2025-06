L’instabilità è già un ricordo | tornano sole e bel tempo temperature in aumento

L’instabilità atmosferica, che da giorni turba il cielo europeo, si dissolve sulla Lombardia, restituendo sole e temperature in rapido risalita. Le condizioni anticicloniche tornano a dominare, favorendo un clima più stabile e piacevole. Tuttavia, il lieve ritorno di correnti fresche porta con sé un aumento del disagio fisico, specialmente in pianura, dove i cambiamenti climatici influenzano ancora il nostro benessere quotidiano.

Le condizioni anticicloniche, che oramai da molti giorni interessano gran parte dell’Europa e del bacino del Mediterraneo, sono temporaneamente indebolite da correnti più fresche nord-orientali. Sulla Lombardia, tuttavia, l’instabilità ha già abbandonato la regione e torna a dominare il sole con temperature di nuovo in rapido aumento, specialmente nei valori massimi. Condizioni di disagio fisico in nuovo e progressivo aumento in pianura e specialmente all’interno e nei pressi dei grandi centri urbani, a causa non solamente del caldo umido, ma anche dovuto all’elevato livello di inquinamento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’instabilità è già un ricordo: tornano sole e bel tempo, temperature in aumento

In questa notizia si parla di: aumento - instabilità - sole - temperature

#Umbria #Meteo ore 14.20: stamattina nel consueto appuntamento TV in diretta su TRG abbiamo parlato della debole instabilità atmosferica pomeridiana odierna e dell'anticiclone che da domani mercoledì 28 maggio porterà stabilità, sole e temperature estiv Vai su Facebook

L’instabilità è già un ricordo: tornano sole e bel tempo, temperature in aumento; Meteo – Non solo sole e caldo, instabilità pomeridiana in aumento con acquazzoni e temporali su questi settori; Meteo Italia domani: sereno al Centro-Sud, instabilità al Nord.