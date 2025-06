Lino Guanciale nel corto ’In the box’ | C’è libertà e sperimentazione

Lino Guanciale porta il suo talento in un cortometraggio innovativo, "In the Box", presentato in prima mondiale al Pesaro Film Festival. Diretta da Francesca Staasch, questa breve opera esplora temi profondi come solitudine e perdita, con delicatezza e intensità. Tra sperimentazione e sensibilità, l’attore si cimenta in un ruolo introverso eppure carico di emozione, offrendo al pubblico un’interpretazione coinvolgente e diversa dal solito, che sicuramente lascerà il segno nel panorama cinematografico indipendente.

È stato proiettato al Pesaro Film Festival In the Box, cortometraggio in prima visione assoluta firmato dalla regista Francesca Staasch. Un’opera breve, ma intensa, che affronta solitudine, perdita e bisogno di conforto con sguardo delicato, muovendosi su un confine sottile tra intimità e realtà. Tra i protagonisti, Lino Guanciale, attore amatissimo dal grande pubblico televisivo, che si è misurato qui con un personaggio diverso, introverso, trattenuto. Marco, il suo personaggio, sembra distante dai ruoli televisivi a cui il pubblico è abituato. "Lavorare su un cortometraggio è per me un’occasione di ricerca pura, che ho sempre cercato di coltivare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lino Guanciale nel corto ’In the box’: "C’è libertà e sperimentazione"

In questa notizia si parla di: lino - guanciale - corto - libertà

Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale protagonisti di un talk e reading per "Chiostri e Inchiostri" - Sabato 24 maggio alle 18, presso lo Spazio Agorà del Consiglio Regionale della Puglia a Bari, Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale si incontrano in un talk e reading intitolato «Storie sussurrate di commissari, donne invisibili e antichi amori».

Lino Guanciale nel corto ’In the box’: C’è libertà e sperimentazione.