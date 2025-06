L’innovazione sostenibile e il digitale

scenario di sfide e opportunità, l’industria italiana si trova davanti a un bivio decisivo: abbracciare l’innovazione sostenibile e il digitale per costruire un futuro più verde, efficiente e competitivo. Solo con un impegno convinto in questa direzione potremo garantire un progresso duraturo e resiliente, capace di rispondere alle esigenze di un mondo in rapido cambiamento. In questo contesto, la trasformazione digitale diventa non solo un’opportunità, ma una vera e propria necessità.

L'industria italiana si confronta oggi con una sfida cruciale e non più rimandabile: la necessità di intraprendere un percorso di transizione che sia al tempo stesso digitale e ambientale. Questo doppio cambiamento non rappresenta soltanto un adeguamento al nuovo contesto normativo ed economico europeo, ma costituisce una leva fondamentale per rafforzare la competitività e la resilienza del sistema produttivo nazionale. In questo scenario, le tecnologie digitali si rivelano non solo strumenti di efficienza ma veri e propri motori di innovazione sostenibile. A sottolinearlo è un nuovo documento pubblicato da Anitec-Assinform (Confindustria), che offre una mappatura aggiornata delle soluzioni digitali

