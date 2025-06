L’inganno dell’intelligenza artificiale – Panorama in edicola

In un mondo dove le decisioni sanitarie e diritti civili sembrano seguire logiche controverse, l'inganno dell'intelligenza artificiale si insinua tra realtà e finzione, svelando un panorama complesso e spesso ingiusto. Dall'Europa all’Inghilterra, le disparità emergono come una fotografia di un sistema che, tra luci e ombre, mette in discussione i valori fondamentali. È ora di interrogarsi: quale futuro vogliamo disegnare?

L’editoriale del direttore. «In Gran Bretagna hai diritto a cambiare sesso a spese del Servizio sanitario pubblico e se vuoi accelerare la tua dipartita dal mondo la legge ti consente di ottenere «la dolce morte» a carico dello Stato. Però, se sei obeso, gli ospedali possono rifiutare di impiantarti una protesi all’anca o al ginocchio perché è colpa tua se hai problemi di deambulazione: dovevi mangiare di meno. Un drogato può ottenere assistenza medica e pure qualche farmaco per contenere la dipendenza, chi è grasso no.» Sfoglia il numero in edicola e abbonati Intelligenza micidiale. Ogni giorno di più ci affidiamo a software che rispondono, consigliano, inducono a scelte anche importanti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’inganno dell’intelligenza artificiale – Panorama in edicola

In questa notizia si parla di: inganno - intelligenza - artificiale - panorama

LA MILANESIANA 2025 INTELLIGENZA / 2 ALTA TENSIONE Letture e dialogo Donato Carrisi Jeffery Deaver Coordinano Marina Fabbri e Giorgio Gosetti... Vai su Facebook

L’inganno dell’intelligenza artificiale – Panorama in edicola; Truffe online 4.0: come l’AI sta rivoluzionando l’inganno; Cyber Defense in Depth: un approccio stratificato alla Sicurezza Digitale.

L’AI che ci inganna: il nuovo scenario inquietante - Cosa succede quando l'intelligenza artificiale inizia a mentire, ingannare o addirittura ricattare gli utenti che se ne servono? Scrive agendadigitale.eu

Quando l’intelligenza artificiale si ribella all’uomo: i segnali inquietanti che nessuno vuole vedere - Un software IA sviluppato da Anthropic ha ricattato il programmatore pur di non essere sostituito. Come scrive panorama.it