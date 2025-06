L' inflazione a Venezia al +2,3% | quarta in Italia la spesa costa 645 euro in più

Venezia si conferma tra le città italiane più colpite dall’inflazione, con un aumento dei prezzi al consumo del 2,3% e una spesa extra di 645 euro all’anno per famiglia. La quarta posizione in classifica mette in evidenza le sfide economiche che i veneziani devono affrontare quotidianamente. Ma quali sono le ragioni di questa crescita e come influirà sul nostro stile di vita? Scopriamolo insieme.

L’Istat ha reso noti ieri 16 giugno i dati territoriali dell’inflazione annuale per i prezzi al consumo aggiornati a maggio, e Venezia non se la passa bene: è al quarto posto in Italia, con una inflazione tendenziale pari al 2,3% annuo. Sono 645 euro in più a famiglia sul carrello della spesa di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'inflazione a Venezia al +2,3%: quarta in Italia, la spesa costa 645 euro in più

Inflazione maggio 2025: Bolzano, Napoli e Venezia al top, Firenze la più bassa - A maggio 2025, l'inflazione si conferma un tema caldo tra i capoluoghi italiani. Bolzano, Napoli e Venezia si posizionano al top con un +2,3%, mentre Firenze registra la crescita più contenuta con appena l'1,0%.

