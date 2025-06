L' infermiere di Villa Sofia e l' assassinio della moglie parlano le figlie | Grazie a tutti per la solidarietà

L'infermiere di Villa Sofia e l'assassinio della moglie sono al centro di un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Le figlie, in questo momento difficile, trovano conforto nel calore e nella solidarietà di tante persone che hanno condiviso il loro dolore. Grazie a tutti per averci sostenuto con affetto, parole e gesti di vicinanza: il vostro supporto ci dà la forza di andare avanti.

"Grazie chi ci ha stretto in un abbraccio di affetto e solidarietà. Abbiamo sentito forte la vicinanza, la cura e il sostegno di tante persone, vicine e lontane. Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto il vostro affetto, le vostre preghiere, i vostri gesti e le vostre parole ci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'infermiere di Villa Sofia e l'assassinio della moglie, parlano le figlie: "Grazie a tutti per la solidarietà"

In questa notizia si parla di: grazie - solidarietà - infermiere - villa

Solidarietà: quasi 1500 euro all’Aoup grazie al torneo di golf - Il torneo di golf "Io sto con Chiara Golf Cup", svoltosi il 10 maggio scorso, ha raccolto quasi 1500 euro a favore dell'Aoup.

Separate al Gaslini di Genova due gemelle siamesi arrivate dal Burkina Faso attraverso un delicato intervento che ha coinvolto oltre 50 professionisti L' intervento e' durato 12 ore. Le bambine accolte grazie a una rete di solidarietà che ha coinvolto Regione Li Vai su Facebook

L'infermiere di Villa Sofia e l'assassinio della moglie, parlano le figlie: Grazie a tutti per la solidarietà; Concerto per Irene, l’infermiera spagnola che ha commosso i trentini dopo l'incidente stradale; Dopo il terribile incidente, la battaglia di una studentessa da mesi ricoverata in ospedale. La raccolta fondi delle infermiere: “Così i suoi genitori possono starle accanto.