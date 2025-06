L’inespugnabile sito nucleare in cui l’Iran arricchisce l’uranio

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con l'Operazione Leone Crescente che mira a neutralizzare il sito nucleare di Fordow, un punto nevralgico per l'arricchimento dell’uranio. Dopo cinque giorni di conflitto, le ripercussioni si fanno sentire: attacchi mirati e danni limitati aprono uno scenario incerto, in cui la stabilità della regione è appesa a un filo. La posta in gioco è alta e il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa escalation.

È iniziato il quinto giorno del conflitto tra Iran e Israele. L'Operazione Leone crescente dello Stato ebraico procede puntando i siti nucleari e la leadership militare del regime di Teheran. Tra i principali dell'attacco c'è Fordow, il sito di arricchimento dell'uranio che già sabato, nella prima raffica di colpi con droni e missili, aveva subito alcuni danni minori secondo le autorità iraniane. «Ci sono stati danni limitati in alcune aree del sito di arricchimento di Fordow», aveva detto Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, specificando che una parte significativa delle attrezzature e dei materiali era già stata rimossa in anticipo.

