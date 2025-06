Linea 1 stop estivo tra Piscinola e Colli Aminei | annunciato piano di mobilità alternativa

La Linea 1 della metropolitana di Napoli si ferma temporaneamente tra Piscinola e Colli Aminei dal 23 giugno al 15 settembre, a causa di importanti lavori di rinnovo. Ma niente paura: Anm ha annunciato un piano di mobilità alternativa per garantire la tua mobilità durante l'estate. Scopri tutte le soluzioni messe in campo e pianifica i tuoi spostamenti senza stress!

Dal 23 giugno al 15 settembre la Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà interrotta nella tratta Piscinola-Colli Aminei per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Lo comunica Anm, che annuncia anche un piano di mobilità alternativa per ridurre i disagi.

C'è un piano allo studio per ridurre i disagi per i pendolari legati alla chiusura della metro Linea 1 per tre mesi da Piscinola a Colli Aminei. Ma serve l'ok di Ansfisa

