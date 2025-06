L’incidente aereo in India rende il 2025 un anno nero | volare sta davvero diventando più pericoloso?

L’incidente aereo in India scuote le paure di un 2025 già segnato da difficoltà. Con il tragico episodio del volo Air India 171, che ha causato 279 vittime tra passeggeri e persone a terra, si apre una finestra inquietante sulla sicurezza del volo. In soli sei mesi, le perdite sono aumentate del 40% rispetto alla media annuale, alimentando dubbi e preoccupazioni sul futuro dell’aviazione. Continua a leggere.

Il grave incidente del volo Air India 171, con 279 vittime tra passeggeri e persone a terra, segna pesantemente il 2025: in appena sei mesi, il numero di persone rimaste uccise in incidenti aerei è circa il 40% in più della media annuale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei voli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - india - aereo - rende

Incidente aereo in India, volo con oltre 200 persone si schianta dopo il decollo - Tragedia aerea in India: un volo di Air India, con oltre 200 passeggeri a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra.

Il passeggero sopravvissuto all'incidente aereo del volo Air India 171, precipitato giovedì scorso pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India, ha raccontato all'emittente nazionale indiana dal suo letto d'ospedale i mom Vai su Facebook

L’incidente aereo in India rende il 2025 un anno nero: volare sta davvero diventando più pericoloso?; Incidente Air India, si indaga sulle cause. I possibili scenari: cosa può essere successo?; Aereo si schianta su uno studentato in India. Oltre 200 morti (VIDEO).

L’incidente aereo in India rende il 2025 un anno nero: volare sta davvero diventando più pericoloso? - Il grave incidente del volo Air India 171, con 279 vittime tra passeggeri e persone a terra, segna pesantemente il 2025: in appena sei mesi, il numero ... Segnala fanpage.it

Aereo precipitato in India, cosa ha provocato il disastro: entrambi i motori fermi per un’avaria. Le indagini - Sono emersi alcuni video che mostrano con chiarezza l’attivazione della Ram Air Turbine, un dispositivo che si apre automaticamente in caso di guasto a entrambi i motori ... Secondo italiaoggi.it