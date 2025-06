L’inchiesta sull’omicidio Hudhra davanti al giudice Stamattina l’autopsia

Questa mattina a Macerata si svolge un’udienza cruciale per fare luce sulla tragica vicenda dell’omicidio di Gentiana Hudhra. Davanti al giudice Daniela Bellesi, si discuterà della convalida dell’arresto di Nikollaq Hudhra, sospettato di aver tolto la vita all’ex moglie. Nel frattempo, l’autopsia fornirà informazioni fondamentali sul dramma che ha sconvolto la comunità, contribuendo a chiarire il numero di coltellate inferte e i dettagli della tragedia.

Oggi alle 11.30, davanti al giudice Daniela Bellesi, la convalida dell’arresto di Nikollaq Hudhra, il 55enne albanese che sabato sera ha ucciso a coltellate la sua ex moglie, Gentiana Hudhra, 45 anni, nel parco di via Benadduci. Qualche ora più tardi, nella giornata, verrà eseguita l’autopsia sul cadavere della badante albanese da parte del medico legale Antonio Tombolini, all’obitorio dell’ospedale di Macerata. L’autopsia chiarirà il numero preciso delle coltellate inferte sulla donna e quali quelle che hanno provocato la morte di Gentiana. L’ex marito, Nikollaq Hudhra, ora si trova in isolamento nel carcere di Montacuto e sarà in videocollegamento dal carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta sull’omicidio . Hudhra davanti al giudice. Stamattina l’autopsia

