L’inchiesta per omicidio colposo Disposta l’autopsia sul corpo L’Imam chiama la famiglia

La tragedia al lago di Bilancino scuote la comunità: la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ordina l’autopsia sul corpo del piccolo Mohamed, morto domenica pomeriggio nel Mugello. Un dolore immenso che solleva tante domande sulla sicurezza e sulla responsabilità. Mentre le indagini proseguono, si attende con speranza una verità che possa portare giustizia e conforto alla famiglia.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito alla morte del piccolo Mohamed avvenuta nel pomeriggio di domenica 15 giugno presso il lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello. L’autorità giudiziaria ha già avviato le procedure per il conferimento dell’incarico volto a effettuare l’autopsia, con l’obiettivo di chiarire le effettive cause del decesso. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, era andato in acqua con il padre e il fratello più piccolo. L’uomo è andato a prendere i teli sulla spiaggia, ma quando si è voltato non ha più visto il figlio maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it