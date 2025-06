L' importanza degli animali come sostegno alle cure tradizionali | la pet therapy al centro diurno demenze Cassio Morosetti

L'introduzione degli animali come supporto alle terapie tradizionali rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento delle demenze. Al centro diurno “Cassio Morosetti” di Jesi, due adorabili cagnolini portano sorrisi e conforto, dimostrando come la pet therapy possa migliorare notevolmente il benessere dei pazienti. Questa iniziativa sottolinea l’importanza degli amici a quattro zampe come preziosi alleati nel percorso di cura, arricchendo l’approccio socio-sanitario con empatia e umanità .

JESI - Arriva la Pet Therapy al centro diurno demenze “Cassio Morosetti” di Via Jugoslavia. Una nuova attivitĂ nella consapevolezza del ruolo degli amici a quattro zampe come sostegno alle cure tradizionali e agli interventi socio-sanitari giĂ in corso. Protagonisti sono due cagnolini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'importanza degli animali come sostegno alle cure tradizionali: la pet therapy al centro diurno demenze "Cassio Morosetti"

In questa notizia si parla di: sostegno - cure - tradizionali - therapy

L'importanza degli animali come sostegno alle cure tradizionali: la pet therapy al centro diurno demenze Cassio Morosetti; La pet therapy arriva in ospedale per i pazienti oncologici: la splendida iniziativa di Bologna; Levrieri salvati dai maltrattamenti arrivano all’IRCCS Sant’Orsola per il progetto “Pet Co-therapy”.

Jesi, Piumetta e Nemo portano la Pet Therapy al Centro per l’Alzheimer - La Pet Therapy al Centro Alzheimer è organizzata dall’ente gestore del servizio Cooss Marche, in accordo con l’Asp Ambito 9 ... Da centropagina.it

Prende il via all’hospice di chiaravalle un progetto di pet therapy con sedute bisettimanali fino al 2025 - All’hospice di Chiaravalle ad Ancona parte un progetto di pet therapy bisettimanale per tutto il 2025, con animali addestrati e professionisti per migliorare il benessere emotivo di pazienti, familiar ... Scrive gaeta.it