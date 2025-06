L' impero del food forlivese | chi sono gli imprenditori che gestiscono la ristorazione in città

L'impero del food forlivese rappresenta un pilastro vitale dell'economia cittadina, con imprenditori appassionati che portano sapori autentici e tradizione nelle tavole di Forlì. In un contesto urbano in cui il centro storico sembra arrancare, questa rete di ristoratori mantiene vivo lo spirito della città, offrendo lavoro e speranza. Ma chi sono realmente questi protagonisti? Scopriamo insieme i volti e le storie dietro i successi del settore, perché alla fine, il cuore di Forlì batte anche a tavola.

