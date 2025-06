Lilo & Stitch morto improvvisamente l' attore David Hekili Kenui Bell

Una notizia scioccante scuote il mondo dello spettacolo: David Hekili Kenui Bell, giovane attore emergente e volto noto del remake live-action di Lilo & Stitch, è improvvisamente scomparso. Recentemente aveva condiviso con entusiasmo il suo provino per il ruolo che gli avrebbe dato grande visibilità. La famiglia e i fan sono profondamente colpiti da questa perdita inaspettata, lasciando molti interrogativi sulla causa del decesso.

L'attore aveva da poco postato il suo provino effettuato per il remake in live-action Disney con il quale aveva ottenuto il ruolo Come riportato da varie testate americane, è morto David Hekili Kenui Bell, attore recentemente apparso nel remake live-action di Lilo & Stitch e in serie come Magnum P.I. e Hawaii Five-0. La sorella di Bell, Jalene Kanani Bell, ha confermato la sua morte in un post su Facebook. La causa del decesso, tuttavia, non è stata specificata. "È con il cuore a pezzi che vi comunico che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino David H.