Ligabue ha scelto una pizzeria monzese | 100mila pizze made in Monza al concerto

Ligabue ha scelto Monza e la sua eccellenza pizza per il suo imperdibile concerto a Reggio Emilia: 100mila pizze firmate Made in Brianza, preparate dall'entusiasta squadra di Nico Acampora, fondatore di Pizzaut. Venerdì 20 e sabato 21 giugno, Pizzaut diventerà la pizzeria ufficiale dell'evento, offrendo ai musicofili un'esperienza autentica e gustosa che renderà il concerto ancora più speciale. Preparatevi a vivere un doppio grande show di musica e sapori!

Al mega concerto di Ligabue a Reggio Emilia si mangeranno solo pizze made in Brianza. A prepararle sarà l'allegra brigata di Nico Acampora, fondatore delle pizzerie inclusive Pizzaut. Venerdi 20 e sabato 21 giugno Pizzaut sarà infatti la pizzeria ufficiale del mega concerto del cantante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ligabue ha scelto una pizzeria monzese: 100mila pizze made in Monza al concerto

