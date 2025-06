Lido di Classe e le radici | Tutte le strade a pezzi C’è chi si è fatto male

Lido di Classe si trova ad affrontare un problema crescente di degrado e insicurezza, tra strade dissestate, marciapiedi sconnessi e parcheggi impossibili. Le radici degli storici pini, simbolo del paesaggio ma anche causa di danni, peggiorano la situazione ogni anno. Quest’anno il Comune ha avviato interventi, ma la strada verso un miglioramento duraturo è ancora lunga. È fondamentale che si trovi presto una soluzione efficace e definitiva.

Parcheggi in cui è impossibile lasciare l’auto, marciapiedi con mattonelle scostate tra loro e collocate ognuna a un’altezza diversa, strade con dossi che costringono a fare molta attenzione. E i cartelli, che negli anni sono apparsi ormai ovunque: "Degrado da radici". A Lido di Classe il problema peggiora ogni anno, causato dai pini che sono croce e delizia delle nostre coste. Quest’anno il Comune è intervenuto e i lavori sono in corso, ma è stato necessario aggiungere 20mila euro alle stime iniziali perché il calcolo era stato fatto nel 2021, e in questi quattro anni la situazione si è ulteriormente aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lido di Classe e le radici: "Tutte le strade a pezzi. C’è chi si è fatto male"

