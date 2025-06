Lidia Adorno M5S | Nasce a Catania un nuovo spazio di ascolto e partecipazione

Lidia Adorno, portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, apre a Catania un nuovo infopoint dedicato al dialogo e alla partecipazione civica. Un presidio aperto alla comunità, pensato per ascoltare le istanze dei cittadini e restituire voce al territorio. Con questa iniziativa, si rafforza il legame tra politica e cittadini, puntando a costruire insieme un futuro più partecipato e trasparente.

Un presidio civico, uno spazio aperto alla comunità, un punto di riferimento per ascoltare le istanze dei cittadini e restituire voce al territorio. È con questo spirito che Lidia Adorno, portavoce del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Regionale Siciliana, inaugura a Catania il suo Infopoint.

