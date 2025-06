L' Idf | Ucciso in un raid il nuovo capo di Stato maggiore Ali Shadmani Era stato nominato pochi giorni fa

In un'azione che scuote gli equilibri della regione, le Forze di difesa israeliane hanno neutralizzato Ali Shadmani, il nuovo capo di Stato Maggiore iraniano appena nominato. Questo attacco, messo a segno dai caccia israeliani, rappresenta un colpo decisivo per l’Iran e apre scenari imprevedibili in Medio Oriente. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa strategica? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Le Idf, le Forze di difesa israeliane, hanno annunciato di aver eliminato in un raid aereo il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano Ali Shadmani, stretto consigliere della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. I caccia dell'Aeronautica militare israeliana, si legge su Ynet, hanno.

Israele ha attaccato l’Iran. Raid su siti nucleari. “Uccisi i capi di Stato maggiore e dei Pasdaran”. Teheran risponde con 100 droni - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: un raid israeliano sui siti nucleari ha causato ingenti perdite tra i vertici militari, mentre Teheran risponde con un assalto di 100 droni.

Iran. Generali, consiglieri, scienziati: chi sono le vittime del raid israeliano Nel mirino il comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, il capo di stato maggiore delle forze armate, alti militari e numeri scienziati Camille Eid Vai su X

Tra le vittime il capo di stato maggiore, la seconda figura più potente in tutto l'Iran, insieme a oltre sei professori ed esperti di fisica nucleare. Morto anche il capo negoziatore, che stava conducendo le trattative con gli Usa di Donald Trump Vai su Facebook

